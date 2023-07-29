Зокрема, минулої доби було ліквідовано ще 390 окупантів.

Втрати російських загарбників перевищили 245 тисяч ліквідованими після початку повномаштабного загарбницького вторгнення в Україну.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 липня 2023 року орієнтовно склали:

Відео дня

- особового складу - близько 245 тисяч 220 (+390) осіб ліквідовано,

- танків - 4191 (+1) одиниць,

- бойових броньованих машин - 8167 (+6),

- артилерійських систем - 4786 (+11),

- РСЗВ - 698,

- засоби ППО - 458,

- літаків - 315,

- гелікоптерів - 311,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4007,

- крилаті ракети - 1347,

- кораблі/катери - 18,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 7247 (+7),

- спеціальна техніка - 710 (+1).

Оперативна ситуація на фронті - головне від Генштабу 29 липня

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу на лінії фронту відбулося 27 бойових зіткнень. Зокрема, Сили оборони України продовжують стримувати наступальні дії російських загарбників на сході та просуватися на південному напрямку.

Повідомлялося, що наші захисники продовжують в рамках наступальних дій тиснути на сили РФ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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