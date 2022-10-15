В обмін за голоси на псевдореферендумі російські окупанти пропонували людям "військову форму" на дітей.
Про це повідомляє прес-центр на сайті Служби безпеки України.
Зазначається, що в ході стабілізаційних заходів на деокупованій Херсонщині співробітники СБУ знайшли ще одну штаб-квартиру окупантів у селі Новоолександрівка.
Приміщення сільської ради вони використовували як базу для проведення "референдуму". Серед агітаційних матеріалів правоохоронці виявили там велику партію дитячого одягу в мілітаристичному стилі.
"Ці речі один в один копіювали одяг російських загарбників і були призначені для місцевих жителів як заохочення прийти і проголосувати на фейковому волевиявленні", - пояснили у спецслужбі.
Також українців намагалися підкупити безкоштовними продуктами харчування.
"Втім, коли ворог побачив, що місцеві жителі уникають участі у псевдореферендумі, вони вдалися до погроз та махінацій. Так, схиливши декількох колаборантів до співпраці, вони дали їм по два озброєних військовослужбовця РФ і почали "обхід" кожного будинку. Якщо люди не відкривали двері, окупанти все одно враховували всіх прописаних за адресою як голоси "за", - йдеться у повідомленні.
Так, СБУ вже задокументувала ці злочини і отримала списки, установчі дані та всю необхідну інформацію на кожного колаборанта.
"Всі причетні до злочинів проти основ національної державності будуть неодмінно покарані", - наголосили в СБУ.
Ситуація на Херсонщині
Як відомо, 23-27 вересня російські загарбники провели на окупованих частинах чотирьох областей України, серед яких і Херсонщина, псевдореферендуми, після чого оголосили про їхню анексію.
Попри це Збройні Сили України продовжують відтісняти ворога у Херсонській області, де він вже змінює рубежі оборони на глибші. Станом на 9 жовтня ЗСУ звільнили понад 1170 кв.км території на Херсонському напрямку.
У відповідь на успіхи ЗСУ Росія перекинула полк окупантів одразу на першу лінію в Херсонській і Миколаївській областях. Військовослужбовці противника, в кращому випадку, екіпіровані засобами захисту старого зразка, що призводить до численних втрат.
12 жовтня в ОК "Південь" повідомили, що Збройні Сили України звільнили ще п'ять населених пунктів у Херсонській області.