Раніше ГУР здійснив рейд на косу, де знищив десятки окупантів та ворожу техніку.

Військові Головного управління розвідки України встановили синьо-жовтий прапор на Кінбурнській косі в Миколаївській області, повідомляє DeepState.

"ГУР підняв прапор України на Кінбурнській косі. Швидше за все, це відбулося у результаті рейдових дій. Коса залишається під ворогом", – відзначили аналітики DeepState.

Також відповідне відео оприлюднив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Кінбурнська коса: що відомо

Російські окупанти захопили Кінбурнську косу на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Наразі це єдина частина Миколаївської області, яка залишається під окупацією ворогом.

Про важливість утримання росіянами Кінбурнської коси висловився очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Зокрема, він заявив, що росіянам важливий контроль над Кінбурнською косою, оскільки це дає їм змогу блокувати роботу Миколаївських портів.

Тим часом Сили оборони здійснюють рейди на Кінбурнську косу. Зокрема, це сталося й в ніч на 9 серпня. Тоді спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України провели рейд на Кінбурнську косу, під час якого їм вдалося знищити десятки російських окупантів та їхню техніку.

Українські бійці знищили шість одиниць броньованої техніки РФ та близько трьох десятків загарбників. Спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал" та "Пам’ятник Суворова". Біля останнього воїни встановили бойовий прапор Воєнної розвідки.

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