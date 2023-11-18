Серед них - коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери.

На найгарячіші ділянки фронту військовим розподілять понад дві тисячі українських безпілотників. Про це повідомив віце-прем'єр-мінстр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Передали силам логістики 2000+ українських безпілотників від держави. Генштаб розподілить та передасть дрони військовим на найгарячіші ділянки фронту. До партії увійшли "пташки" виключно українського виробництва. Серед них - коптери та БпЛА літакового типу: розвідувальні, камікадзе, багаторазові бомбери", - заявив він.

Федоров наголосив, що дрони допоможуть уражати ворожі позиції та техніку. Він також зазначив, що всі БпЛА закупили в межах державної програми.

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"Лише минулого тижня безпілотниками уражено 39 танків, 57 гармат, 34 броньовані машини та 307 опорних пунктів. Це мінус мільйони доларів у росіян", - додав урядовець.

Армія дронів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, проект "Армія дронів" започаткували влітку минулого року для безперебійної закупівлі безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхній ремонт, а також навчання та тренування пілотів-операторів.

Цьогоріч на ці потреби виділили 40 мільярдів гривень з держбюджету, а наступного року на цей проект передбачено 48 мільярдів гривень.

На початку жовтня стало відомо, що на фронт відправили майже 2 тисячі безпілотників Autel EVO MAX 4T зі штучним інтелектом.

Також на фронт ЗСУ передали понад 200 українських ударних безпілотників Heavy Shot за державною програмою "Армія дронів", які допоможуть воїнам тримати оборону та контратакувати.

За словами Федорова, Heavy Shot мають стійку до дії РЕБ систему GPS-навігації та автоматично повертаються на базу після ураження ворогів.

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