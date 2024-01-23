Силами оборони знищено п'ять складів боєприпасів противника.

На Таврійському напрямку минулої доби знищено 416 російських окупантів та 110 одиниць їхньої техніки. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" - бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів, провів 39 бойових зіткнень та здійснив 836 артобстрілів.

Командувач наголосив, що наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

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"Загальні втрати ворога минулої доби склали 416 осіб та 110 одиниць військової техніки. Зокрема, шість танків, 16 ББМ, 18 артсистем, 38 БпЛА, 27 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки", - заявив Тарнавський.

Також він додав, що Силами оборони знищено п'ять складів боєприпасів противника.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по одному пункту управління, одному артилерійському засобу та одній радіолокаційній станції противника.

За інформацією Генштабі, протягом минулої доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога, на Лиманському напрямку ворог атакував біля Тернів Донецької області та ще здійснив 5 спроб штурмів. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 7 атак неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку українські захисники протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар’їнському напрямку велись бої неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ відбили 21 атаку. На Запорізькому напрямку окупанти здійснили одну невдалу спробу штурмі в районі Роботиного.

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