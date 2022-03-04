Наразі українські військові тримають оборону.

Вже понад годину на підступах до Запорізької АЕС тривають запеклі бої.

Про це заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Наші ЗСУ тримають оборону. Відомо про постраждалих, але точна їхня кількість та стан у даних обставинах поки що назвати не можемо", - написав він.

Що відбувається в Енергодарі: подробиці

2 березня до Енергодара, де розташована Запорізька АЕС, підійшли ворожі війська. Люди масово вийшли на зустріч з ворогом та не пустили його до міста.

3 березня міський голова Дмитро Орлов повідомив, що до міста наближається ворожа колона з понад 100 одиниць важкої техніки.

Згодом мер додав, що на блокпосту в місті Енергодар Запорізької області триває бій, снаряди ворога влучили у житлові будинки, в одному з них розпочалася пожежа. Є поранені серед цивільного населення.

Пізно ввечері 3 березня повідомлялося, що колона ворожої техніки вирушила у напрямку Запорізької АЕС.