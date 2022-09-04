Вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни.

Росія з початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні 3,5 тисячі ракет.

Відповідною інформацією поділився прес-центр Стратегічного командування з посиланням на міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

"Вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни", - зазначив він.

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За останніми даними, близько 200 тисяч квадратних кілометрів території України потребує розмінування. За півроку піротехніки ДСНС знешкодили понад 186 тисяч боєприпасів та понад дві тисячі авіабомб.

"Наслідки рашистських обстрілів для екології України ми відчуватимемо не одне десятиліття", - підсумував міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, протиповітряна оборона України наразі здатна збивати від 50 до 70% російських ракет. Забезпечити 100% ефективність ППО наразі неможливо.

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