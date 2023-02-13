Даний факт підтверджує брак у ЗС РФ інфраструктури для якісної підготовки танкових екіпажів.

Російських військових почали готувати у "Печах" - 72-му об'єднаному навчальному центрі ЗС Республіки Білорусь.

Як пише моніторингова група Беларускі Гаюн, військові пропагандисти розповідали про бойову підготовку так званого регіонального угруповання військ.

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У сюжеті наводиться коментар Вадима Сурова, начальника 72-го об'єднаного навчального центру ЗС РБ (72-й ОНЦ).

"На сьогоднішній день проходить навчання військовослужбовців, як Російської Федерації, так і Збройних Сил Республіки Білорусь на єдиному тлі з підготовки регіонального угруповання військ. На даному навчальному місці на танковому вогневому містечку спільні екіпажі, як російські, так і білоруські виконують вправи підготовчі, а також відпрацьовують питання на тренажерах. Далі вони відточують свою майстерність на полігонах", - сказав він.

Таким чином, військові визнали, що використовують навчальну базу 72-го ОНЦ для підготовки російських мобілізованих. Раніше офіційно про це не повідомлялося. У сюжеті демонструються кадри з навчальних класів 72-ї ОНЦ, на яких можна побачити російських військових.

72-й ОНЦ - це "кузня кадрів" для всіх ЗС РБ. У його структурі є 6 шкіл, які готують молодших командирів і фахівців з 81-ї спеціальності. До складу 72-го ОНЦ входять (серед іншого):

3-тя школа підготовки фахівців танкових і артилерійських підрозділів;

12-а школа підготовки спеціалістів підрозділів зв'язку;

307-а школа підготовки фахівців мотострілкових і десантних підрозділів.

Даний факт підтверджує брак у ЗС РФ інфраструктури для якісної підготовки в т.ч. танкових екіпажів.

Роль Білорусі у війні проти України: подробиці

Режим Олександра Лукашенка не перестає підігравати диктаторському режиму Путіна. За даними ДПСУ на території Білорусі зараз перебуває близько 11 тисяч російських військових, однак їх кількість періодично змінюється.

Водночас українська розвідка вважає, що наразі загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає. Президент РБ Олександр Лукашенко водить російського лідера Володимира Путіна за ніс.

Білорусь у 2023 році починає будувати новий полігон і військове містечко в Гомельській області, що межує з Україною.