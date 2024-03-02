Пізно вночі російські окупанти завдали ударів безпілотниками по місту Харків, після чого виявили загорання двох автомобілів. Також атакова була Одеса.
"Попередньо маємо "приліт" в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - повідомив мер Терехов.
За його словами, на місці виникла пожежа, у навколишніх будинках вибиті шибки.
"На цю хвилину без постраждалих. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів. Ліквідація наслідків триває", - зназначив голова ХОДА Олег Синєгубов.
Один із "шахедів", які російські війська запустили по Харкову, влучив у двір в Шевченківському районі, розповів Суспільне Харків речник прокуратури області Дмитро Чубенко.
За його словами, пошкоджені чотири авто, близько десяти гаражів. Також вибиті вікна у понад десяти квартирах у багатоповерхівках поряд.
"Інформації про поранених або загиблих немає. Це - цивільна забудова, спальний район. Посеред гаражного кооперативу влучив "шахед". Криміналісти та вибухотехніки шукають частини безпілотника. Ці уламки відправлять на експертизу", - заявив Чубенко.
Окупанти також здійснили дронову атаку на Одещину. За даними Сил оборони півдня, кілька груп "шахедів" прямували на регіон з Чорного моря. Згодом з’явилася інформація, що дрони рухаються з півдня області у напрямку Одеси. Тривогу також оголосили в Миколаївській області.
Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі в Одесі через російську атаку ударними дронами пошкоджені житлові багатоповерхові будинки.
За словами Кіпера, внаслідок російської дронової атаки по Одесі вже відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них одна дитина - 3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів. Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості.
На місці продовжують працювати спеціалісти. Розбираються завали, під ними можуть перебувати люди.
Ситуація в Харкові - деталі
Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна працює над тим, аби захистити харків'ян від постійних ракетних ударів РФ. Він також додав, що збивати більшість ракет, які летять на Харків - складно. То ж держава розглядає інший план захисту міста.
28 лютогоросійські загарбники вдарили керованими авіаційними бомбами по місту Куп'янськ на Харківщині, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, є поранені. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.