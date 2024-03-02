Внаслідок російської дронової атаки по Одесі вже відомо про сімох постраждалих цивільних людей.

Пізно вночі російські окупанти завдали ударів безпілотниками по місту Харків, після чого виявили загорання двох автомобілів. Також атакова була Одеса.

"Попередньо маємо "приліт" в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - повідомив мер Терехов.

За його словами, на місці виникла пожежа, у навколишніх будинках вибиті шибки.

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"На цю хвилину без постраждалих. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів. Ліквідація наслідків триває", - зназначив голова ХОДА Олег Синєгубов.

Один із "шахедів", які російські війська запустили по Харкову, влучив у двір в Шевченківському районі, розповів Суспільне Харків речник прокуратури області Дмитро Чубенко.

За його словами, пошкоджені чотири авто, близько десяти гаражів. Також вибиті вікна у понад десяти квартирах у багатоповерхівках поряд.

"Інформації про поранених або загиблих немає. Це - цивільна забудова, спальний район. Посеред гаражного кооперативу влучив "шахед". Криміналісти та вибухотехніки шукають частини безпілотника. Ці уламки відправлять на експертизу", - заявив Чубенко.

Окупанти також здійснили дронову атаку на Одещину. За даними Сил оборони півдня, кілька груп "шахедів" прямували на регіон з Чорного моря. Згодом з’явилася інформація, що дрони рухаються з півдня області у напрямку Одеси. Тривогу також оголосили в Миколаївській області.

Пізніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що вночі в Одесі через російську атаку ударними дронами пошкоджені житлові багатоповерхові будинки.

За словами Кіпера, внаслідок російської дронової атаки по Одесі вже відомо про сімох постраждалих цивільних людей, серед них одна дитина - 3-річний малюк отримав садна ніжки, зараз під наглядом лікарів. Шестеро дорослих, попередньо, у стані середньої тяжкості.

На місці продовжують працювати спеціалісти. Розбираються завали, під ними можуть перебувати люди.

Ситуація в Харкові - деталі

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна працює над тим, аби захистити харків'ян від постійних ракетних ударів РФ. Він також додав, що збивати більшість ракет, які летять на Харків - складно. То ж держава розглядає інший план захисту міста.

28 лютогоросійські загарбники вдарили керованими авіаційними бомбами по місту Куп'янськ на Харківщині, внаслідок чого загинули двоє чоловіків, є поранені. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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