Росіяни намагаються розтягнути фронт, щоб виснажити українські сили.

У неділю російські війська продовжили просуватися в Харківській області, захопивши низку невеликих населених пунктів уздовж кордону і змусивши українські війська відступити з деяких позицій.

Як пише The New York Times, українські війська, які поступаються російській армії за чисельністю та озброєнням, і без того не справляються з обороною 1000-кілометрового фронту, що проходить від півдня Харкова до Херсона. І, на думку військових експертів, відкривши новий фронт на північ від Харкова, російська армія прагне ще більше розтягнути українські лінії і полегшити прорив на певних ділянках.

"Росіяни, як і багато аналітиків, зрозуміли, що головний недолік, від якого зараз страждає Україна, - це людські ресурси. Розтягуючи лінію фронту, ви збільшуєте шанси на прорив", - каже Франц-Стефан Гаді, військовий аналітик із Відня. Відео дня

Як зазначають експерти, безпосередньою метою нового російського наступу було змусити українську армію відвести війська, які вкрай необхідні на південь від Харкова, особливо в районі міста Часів Яр. Російські війська штурмують це місто вже кілька тижнів. І в разі його захоплення кілька міст, що мають вирішальне значення для логістики українських військ на східному фронті, опиняться на лінії вогню Москви.

Військові аналітики також вважають, що росіяни не тільки намагаються відволікти нечисленні українські війська від бойових дій на сході України, а й намагаються створити буферну зону вздовж кордону, щоб ускладнити українським військам артилерійські обстріли території Росії. Вони також можуть намагатися підійти досить близько до Харкова, щоб обстріляти його і посіяти паніку, як вони робили в перші дні війни 2022 року, кажуть аналітики.

Микола Бєлєсков, військовий аналітик із державного Національного інституту стратегічних досліджень в Україні, каже, що буферна зона на 10-15 кілометрів углиб української території "напевно створить проблеми для Харкова, поставивши місто в зону досяжності" російської артилерії.

Водночас Бєлєсков заявив, що Росія ще не направила в Харківський наступ достатню кількість військ, "щоб створити реальні дилеми для військового командування України і змусити його до великого перекидання з інших ділянок фронту".

Ситуація в Харківській області

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 травня російські окупанти здійснили спробу прориву лінії оборони української армії в Харківській області.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, у прикордонній смузі Харківщини зараз тривають жорстокі бої. Окупанти намагаються закріпитися в деяких селах. Президент зазначив, що в околицях міста Вовчанськ ситуація дуже складна, місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових у місті.

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