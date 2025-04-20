Експерти зазначають, що Росія в такий спосіб намагається підготувати ґрунт для наступальних дій, адже за відсутності будівель оборона територій стає складнішою.

Повернувши собі більшу частину Курської області, російські війська використовують цей імпульс для наступу на Сумську область України. При цьому, як пише The Times, останніми тижнями вони проводили постійні бомбардування прикордонних сіл, змусивши тисячі людей тікати або евакуюватися в місто Суми. За даними місцевих організацій з надання допомоги, наприкінці минулого місяця щодня евакуювалося майже 500 осіб.

Андрій Кіченко, який жив у селі Новодмитрівка менш ніж за 8 кілометрів від російського кордону, розповів, що його село тепер лежить у руїнах, і він був одним з останніх, хто виїхав.

"Вони кидали в нас усе, що в них було - планувальні бомби, снаряди, безпілотники", - розповів він.

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За його словами, безпілотники постійно кружляли над селом, вишукуючи на землі ознаки життя, на які можна було б скинути боєприпас. Зрештою він зрозумів, що помре, якщо залишиться.

Нік Рейнольдс, науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, сказав, що одна з причин, чому Росія також може робити такі узгоджені зусилля зі знищення сіл уздовж кордону, полягає в тому, щоб підготувати ґрунт для наступальних дій. Якщо там немає будівель, то оборона цих територій стає складнішою.

"До теперішнього часу подібна тактика стала звичайною справою для Росії", - сказав він.

Як зазначає The Times, Росія вже робила безуспішну спробу захопити Суми навесні 2022 року. Хоча місто розташоване порівняно недалеко від російського кордону, воно добре укріплене мінними полями і мережами траншей і має перевагу у вигляді природних перешкод, таких як ліси і горбисті місцевості.

"Незважаючи на заявлене прагнення до миру, сили Кремля наступають на кількох фронтах, головним з яких є відновлення наступу на Сумську область. Передбачається, що на кордоні перебуває 67 000 російських солдатів, включно з двома бригадами морської піхоти, 155-ю і 810-ю, нещодавно передислокованими зі східного і південного фронтів", - йдеться у статті.

Минулої неділі 35 людей загинули в центрі міста Суми внаслідок двох ракетних ударів. Доступ до міста також жорстко обмежений СБУ через побоювання з приводу шпигунів і диверсантів.

Проте життя в місті безпечніше, ніж в околицях, хоча іноді це мало втішає тих, хто був примусово евакуйований і опинився без будинку або доходу, пише видання. Багато тисяч людей покинули місто після повномасштабного вторгнення, але за останні місяці з прилеглого регіону прибуло ще більше людей, і стає дедалі важче розмістити їх усіх.

"Цей регіон дуже аграрний, тому багатьом людям важко жити в місті, де вони перебувають далеко від своїх тварин і ферм", - сказав Георгій Міхновський, менеджер із роботи з клієнтами благодійної організації Pluriton, що допомагає переміщеним особам. "Багато з них думають, що скоро повернуться додому. Але я не впевнений, що вони дійсно розуміють, що відбувається".

Весняний наступ росіян

Раніше представник ГУР МО України Андрій Черняк заявив, що війська КНДР можуть бути залучені до російського наступу на Харківську і Сумську області. За його словами, війська КНДР покращили свою підготовку і змінили тактику на фронті.

Водночас військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що ворогу так і не вдасться створити так звану "буферну зону", про яку мріє кремлівський диктатор Володимир Путін.

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