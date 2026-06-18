Навіть зброю викидають: в бригаді 'Рубіж' розповіли про тактику росіян

Росіяни, які йдуть на інфільтрацію, розуміють, що вони є смертниками.

Тактика інфільтрації росіян посилюється, але є проблеми - деякі їх військовослужбовці, які намагаються проникнути в наші тили, кидають зброю, не доходячи навіть до "зеленки", щоб скоріше просуватися і зберегти своє життя. Про це сказав в етері 24 Каналу офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк.

Він зазначив, що в зоні відповідальності бригади "Рубіж" ситуація на сьогодні суттєво не змінилася.

"Противник в основному виставляє піхоту, бо жива сила залишається його найбільш масовим ресурсом", - додав Черняк.

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За його словами, військовослужбовці, яких залучають до тактики інфільтрації, навіть у колах армії РФ вважають смертниками. Захисник розповів:

"У російській армії є кілька таких нижчих категорій військових. Перші, це ті, які на собі несуть БК до позицій і наражають себе на велику небезпеку, бо це практично відбувається в кілзоні і вони можуть бути знищені українськими БПЛА. Також є ті, які залучаються до тактики інфільтрації, котрі вважаються смертниками. Вони це розуміють і намагаються вижити, тому скидають з себе усе зайве, навіть дехто зброю залишає".

За його словами, тактика інфільтрації передбачає ходіння пішки багато десятків кілометрів. При цьому додав, що кожен кілограм критичний, бо противник усвідомлює, що його може супроводжувати український дрон і його може бути видно, тому намагаються бігти максимально полегшено.

Зазначив, що ворог на Покровському напрямку використовує велику кількість дронів.

Повідомив також, що паралельно з інфільтраційними спробами росіяни накопичують живу силу і техніку в прифронтових населених пунктах, які перебувають під контролем Росії, що свідчить про їх підготовку до нових атак, кількість яких збільшиться.

Війна в Україні - цілі РФ

Як повідомляв УНІАН, Росія не відмовляється від своїх цілей у війні проти України.

Високопосадовець НАТО сказав журналістам, що втрати РФ у живій силі уже перевищують 1,4 млн військових. Зазначає, що за час повномасштабного вторгнення Росія зазнала "від 1,3 до 1,45 мільйона загальних втрат, з яких приблизно пів мільйона становлять загиблі".

При цьому він додав, що це не зупиняє очільника Кремля Володимира Путіна, який залишається непохитним щодо своїх цілей у війні в Україні.

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