У НАТО назвали вражаючі цифри втрат Росії у війні проти України

Представник НАТО зазначив, що Росія цього року зберігає ініціативу на полі бою, але її успіхи "були значно менш стабільними та послідовними".

Росія не відмовляється від своїх цілей у війні проти України, попри те, що її втрати у живій силі перевищують 1,4 млн військових. Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на високопосадовця НАТО, ім’я якого не називає.

При цьому він додав, що це не зупиняє очільника Кремля Владімір Путін, який залишається непохитним щодо своїх цілей у війні в Україні.

Також наголосив, що у Росії погіршується економічна ситуація.

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Представник НАТО зазначив, що Росія цього року зберігає ініціативу на полі бою, але її успіхи "були значно менш стабільними та послідовними".

"Крім того, ми не бачимо жодних ознак суттєвих змін у темпах ведення бойових дій або підготовки до великого російського наступу найближчим часом через зниження ефективності російських військ на полі бою", - наголосив він.

Високопосадовець НАТО зазначає, що за час повномасштабного вторгнення Росія зазнала "від 1,3 до 1,45 мільйона загальних втрат, з яких приблизно пів мільйона становлять загиблі".

Він сказав, що попри це росіяни продовжують діяти з високою інтенсивністю по всій лінії фронту, особливо на Покровському напрямку і прагнуть просуватися у напрямку Добропілля. Також додав, що мета росіян взяти під контроль Костянтинівку.

Представник НАТО сказав, що очікується, що міські бої "триватимуть у центральній частині міста в осяжному майбутньому, а здатність України здійснювати постачання серйозно підривається через використання безпілотників".

В той же час на Запорізькому напрямку просування РФ залишаються мінімальними.

Війна в Україні - втрати РФ

Як повідомляв УНІАН, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначав, що втрати російської армії вже досягли цифри у 200 людей щодня за 1 квадратний кілометр окупованої території.

Він повідомив, що росіяни фактично можуть просуватися на 1-2 ділянках - у Костянтинівці та в інших ділянках Донецької області. Там вони сконцентрували чисельні сили, які переважають українські у кілька разів. При цьому додав, що на інших ділянках фронту свою ініціативу вони втратили.

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