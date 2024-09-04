Операція в Курській області триває, але українські військові вже довели, що вони не такі самі, як окупанти.

Воїни ЗСУ діють зовсім не так, як росіяни, продовжуючи операцію в Курській області, під час якої вдалося витіснити ворога з території близько 900 квадратних кілометрів.

Багато військовослужбовців були здивовані, коли почули, як місцеві жителі розмовляють українською мовою. Про це повідомляє Politico.

"Деякі з них говорили, що в них є родичі в Україні, які раніше часто приїжджали сюди на закупи, поки нагорі не вирішили розпочати вторгнення. Вони навіть говорили українською краще, ніж я. Можливо, тому я не відчуваю бажання помститися за те, що їхній народ зробив Україні", - заявив один із військових, Віталій. Відео дня

Politico заявляє, що у Києва є ширша стратегія стосовно Курської області. Це стосується і того, чому російські цивільні особи почуваються в безпеці, поки ЗСУ перебувають на території, звідки вдалося відігнати російських військових.

"Для нас важливо не бути такими як ті, хто приніс нам війну з грабежами і насильством. Я дуже пишаюся нашими солдатами", - заявив Президент України Володимир Зеленський.

Така поведінка воїнів ЗСУ впливає безпосередньо на ставлення міжнародної спільноти до цієї операції. Українські солдати періодично взаємодіють з російськими громадянами, надаючи їм їжу і воду.

Австралійський генерал у відставці Мік Раян повідомив, що те, як діє Україна в Курській області, допомагає завоювати дипломатичну, моральну, фінансову, а також військову підтримку інших держав.

Якщо стратегія буде порушена, це підніме ризик того, що Москва зможе скористатися ситуацією на свою користь. Сама ж Росія з 2014 року, за даними американського медіа, багато разів порушувала Статут ООН і закони війни, викладені в Женевських конвенціях.

Окупанти продовжують атакувати цивільні об'єкти, вбивати мирних жителів, розстрілювати воїнів ЗСУ, які здалися в полон, тощо. Україна хоче притягнути РФ до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді.

"Здається, що Росія сьогодні скоює три основні види злочинів: агресію, воєнні злочини і геноцид", - заявляє Американський інститут миру.

Наступ у Курській області

Воїни ЗСУ продовжують операцію в Курській області. Володимир Зеленський раніше заявляв, що наші військовослужбовці утримуватимуть цю територію стільки, скільки буде потрібно.

Експерти ж заявляють, що найкращим сценарієм для цієї операції буде те, що Захід змінить політику щодо використання далекобійних ракет щодо Росії, а найгіршим - якщо нашим військовим не вдасться втримати цю територію та паралельно окупанти захоплять значні ділянки землі на Донеччині.

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