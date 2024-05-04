Ворог вже не йде в атаку "як дєди на Берлін".

На Запорізькому напрямку окупанти концентрують свої зусилля на тих ділянках, які мають для них, насамперед, політичне значення, зокрема, Роботине. Про це сказав речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в ефірі телемарафону.

За його словами, крім транзитного значення цього населеного пункту, для росіян важливий політичний момент - захопити ті населені пункти, які вони втратили під час наступальної операції Сил оборони. "Зараз росіяни намагаються встановити повний вогневий контроль над залишками цього населеного пункту, бо там, на жаль, крім обгорілих стін і назви, нічого не залишилось. Намагаються відновити над ним контроль і відбивати ті позиції, які втратили раніше", - зазначив Денисов. При цьому нагадав, що під час контрнаступу найбільше росіяни втратили населених пунктів саме на території Запорізької області. За його словами, за останні 5 тижнів впала динаміка просування росіян, тому що була грамотна і багатошарована оборона з боку українських захисників.

Денисов розповів, що окупанти намагаються придумати якісь ноу-хау, щоб підкидати своїх штурмовиків на різні ділянки. При цьому додав, що це закінчується тим, що на утилізацію йде техніка, а "російські солдатіки двохсотяться і трьохсотяться". За його словами, під час атак ворог використовує тактику малих піхотних груп, а також квадроцикли, мотоцикли для підвозу штурмовиків. "В нас вони вкрали тактику використання FPV- дронів та різноманітних дронів і це говорить про те, що ворог вчиться", - додав речник "Легіону Свободи". За його словами, коли на дрони йде основне навантаження з двох сторін, то буває, що вони зчіпляються між собою в повітрі.

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Денисов також повідомив, що на Запорізькому напрямку ворог робить акцент на обстрілах з різних видів озброєння. "У ворога є просування, воно мікроскопічне і жалюгідне на фоні того скільки вони ресурсів, насамперед, артилерійських боєприпасів "навалюють" на ту чи іншу ділянку", - додав він. При цьому розповів, що російські окупанти зробили висновки і вже не йдуть як раніше "широким фронтом на ура як дєди на Берлін", а вони зараз зосередились на важливих для них ділянках, які мають тактичне, логістичне значення, намагаються встановити контроль над певними автомобільними шляхами місцевого значення.

Війна в Україні - ситуація на фронті зараз

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти можуть передислокувати дві дивізії із Запорізької в Донецьку область для посилення наступальних операцій. Це дозволить РФ втримати ситуацію і наступати до отримання ЗСУ військової допомоги від США.

ISW повідомляв, що росіяни можуть спробувати перекинути 76-ту або 7-му десантно-штурмові дивізії з району селища Роботине у Запорізькій області на схід України. Це дасть ворогу можливість скористатися поточним вікном вразливості на Донецькій області.

За словами аналітиків, зараз загарбники намагаються використати тактичне проникнення на північний захід від Авдіївки для досягнення ширшого прориву в цьому районі та активізують наступ з метою захоплення Часового Яру.

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