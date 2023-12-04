Протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення.

Російські окупанти продовжували сьогодні атакувати на кількох напрямках та намагалися прорвати оборону Збройних сил України. Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, протягом доби відбулось 61 бойове зіткнення.

В Генштабі зазначають, що на Авдіївському напрямку в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та Сєверного Донецької області українські воїни відбили 15 безуспішних атак. Також загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Олександропіль.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжували стримувати війська окупантів, які в районах Мар’їнки та Новомихайлівки здійснили 14 безуспішних атак за підтримки авіації.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак в районах Синьківки і Петропавлівки Харківської області. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане Харківської області та Новоєгорівка Луганської області.

На Лиманському напрямку в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької вдалося відбили 8 атак. Там російські загарбники намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів за підтримки авіації. Вони завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Спірне, Виїмка Донецької області.

В Генштабі зазначають, що на Бахмутському напрямку в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області відбито 9 атак противника. Окупанти завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області.

Російські окупанти на Запорізькому напрямку в районі Роботиного атакували, намагаючись відновити втрачене положення. Але безрезультатно. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новодарівки, Кам'янського Запорізької області.

Також зазначається, що Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області.

Ситуація на фронті: останні новини

Як повідомляв УНІАН, речник ОСУВ "Таврія" Олександр Штупун зазначив, що на фронті тривають активні піхотні атаки окупантів. Лише за сьогодні війська РФ втратили ще декілька сотень солдатів.

Крім того, за три тижні в операційній зоні "Таврії" в український полон здалися близько 80 російських військовослужбовців. За словами Штупуна, загарбники добивають своїх поранених з безпілотників.

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