Харківський контрнаступ міг перейти на Донбас: Сирський розкрив, хто цьому завадив

У 2022 році Генштаб розглядав Харківську операцію як відволікаючий маневр, тому ЗСУ не отримали достатньо боєприпасів і резервів для розвитку стрімкого наступу.

Українське військове командування у 2022 році не очікувало масштабного успіху Харківського контрнаступу та не виділило для операції достатньо резервів. Через це після стрімкого звільнення Харківщини Сили оборони не змогли продовжити наступ у напрямку північного сходу Донбасу.

Про це розповів колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час презентації військово-історичного нарису про Харківську операцію, пише "Главком".

За словами Сирського, початковий задум передбачав значно менший масштаб наступу. Генеральний штаб розглядав операцію на Харківщині переважно як відволікаючий маневр, а військам надали лише 20–30% від необхідної кількості боєприпасів.

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"Ніхто в керівництві ЗСУ не вірив в успіх харківської операції", – заявив Сирський.

На той момент Збройні сили України очолював Валерій Залужний, начальником Генштабу був Сергій Шаптала, а Сухопутними військами командував Олександр Сирський.

Початковий план українських військових полягав у тому, щоб завдати удару в районі Балаклії, просунутися до Ізюма та спробувати взяти місто в оточення. Однак операція пішла значно успішніше, ніж очікувалося.

Українські військові звільнили Балаклію, Куп’янськ, Ізюм та низку інших населених пунктів. На окремих ділянках Сили оборони просувалися до 30 кілометрів на добу.

За кілька тижнів українська армія просунулася до 145 км, звільнивши понад 11,5 тисячі квадратних кілометрів території та понад 500 населених пунктів.

Однак розвинути наступ далі в напрямку Донбасу українським військам не вдалося через нестачу резервів.

Генерал Анатолій Баргілевич, який восени 2022 року був заступником Сирського та брав участь у плануванні операції, заявив, що додаткових сил угрупованню не надали.

"Ми не мали резервів, щоб рухатися далі. Всю операцію було проведено нашими силами – підрозділами угруповання військ "Хортиця", нам не дали резервів", – пояснив Баргілевич.

За словами генерала Юрія Лебедя, який у 2022–2023 роках очолював Національну гвардію, Сирський після успішного прориву говорив, що за наявності додаткових сил українські війська могли б дійти до Лисичанська.

"Пам’ятаю, Сирський тоді сказав: якщо було б чим нарощувати сили, то ми б дійшли до Лисичанська", – пригадав Лебідь.

Водночас основна увага українського командування тоді була зосереджена на Херсонському напрямку. У серпні 2022 року там тривали важкі бої, а також концентрували західну військову техніку та боєприпаси.

Відставка Сирського - останні новини

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головкомом було призначено генерал-майора Михайла Драпатого.

Після відставки генерал зробив заяву, у якій розповів про повідомлення та слова підтримки, які він отримав від військових керівників держав-союзників та НАТО.

Згодом стало відомо, що Сирський після звільнення з посади вступив до докторантури Національного університету оборони України. Генерал пройшов плановий медичний огляд, був визнаний придатним до військової служби. Тож він вирішив залишитися в лавах ЗСУ, а цей університет належить до системи Сил оборони України.

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