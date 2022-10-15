Офіційних підтверджень цьому поки немає.

Росія могла замовити у Ірана нову розробку - дрони-камікадзе "Араш-2" з більшою дальністю польоту.

Про це повідомляють іранські Telegram-канали, проте офіційних підтверджень цьому поки немає. Про цей безпілотник також повідомляв Іранський генерал Кіомарс Хейдарі буквально кілька тижнів тому, зазначивши, що він розроблявся для ударів по Ізраїлю.

Зазначається, що дрони є новою іранською розробкою. У порівнянні з "Шахедом-136" у них більш потужна боєголовка і заявлена дальність польоту становить нібито 1700 км.

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Іранські дрони-камікадзе на озброєнні РФ - що відомо

У середині серпня стало відомо, що РФ придбала у іранської сторони тисячу дронів, зокрема, дрони-камікадзе. Офіційно Іран продовжує заперечувати надання безпілотників РФ. На тлі цього Україна звернулася до Ізраїлю з проханням поділитися розвідданими про будь-яку підтримку, яку Іран надає російським військовим у війні.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, за даними української розвідки, в цілому Росія замовила в Ірані 2400 безпілотників.

Перший Іранський дрон захисники України збили 13 вересня в Харківській області. А 23 вересня українські зенітники збили ударний безпілотник Mohajer-6, Тепер цей безпілотний літальний апарат використовують ВСУ.

10 і 11 жовтня російські війська масовано атакували Україну. Крім різних типів ракет, використовувалися і дрони-камікадзе. Ворог направив дрони на Кривий Ріг для атаки на критичну інфраструктуру, у Вінницькій області атакували теплоелектростанцію.

14 жовтня до Дня захисників і захисниць України за ініціативи United24, Монобанка і волонтера Ігоря Лаченкова був запущений збір коштів на закупівлю "Ловця Шахедов" – системи протидії дронам, яка допоможе знищувати ворожі безпілотні літальні апарати.

Сьогодні передавати про закриття збору-українці менш ніж за дві доби змогли зібрати понад 150 мільйонів гривень на антидронну систему захисту.

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