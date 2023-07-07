4 липня російські пропагандисти активно просували новину, що "в ніч на 5 липня ЗСУ вдарять по Запорізькій АЕС". Цього не сталося, але це не означає, що Росія не вдасться до подібних дій у майбутньому та припинить нагнітати ситуацію довкола електростанції. Тому команда VoxCheck дослідила маніпуляції РФ щодо Запорізької АЕС.

Виправдання

Уранці 5 липня російським пропагандистам стало зрозуміло, що їхні "прогнози" не справдилися. Потрібно було виправдатися перед аудиторією. Тоді росіяни розіграли карту "зовнішнього управління", поширивши брехливу новину, що вночі лідери країн Заходу зв’язалися з президентом України Володимиром Зеленським та вмовили його "не зробити непоправне". Він, звісно, на це погодився, і атака на станцію була скасована.

Перекладання відповідальності

Поза тим, Росія продовжує стверджувати, що Україна планує підірвати ЗАЕС, і наводить кілька "аргументів", які є нічим не підтвердженими фейками та часто-густо суперечать один одному. Отже, за версіями російської пропаганди, Україна намагається підірвати Запорізьку АЕС для того, щоб:

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Звинуватити Росію у застосуванні зброї масового ураження та оголосити РФ державою, яка порушує міжнародне гуманітарне право. Це класичний приклад пропагандистського методу віддзеркалення: Росія звинувачує інших в тому, що робить чи погрожує зробити сама, щоби перекинути відповідальність за скоєні злочини. Так само РФ діяла після вчиненого нею підриву Каховської ГЕС. Заподіяти шкоду росіянам. Тут просувається ідея того, що в результаті аварії значні території довкола станції будуть заражені. Крим буде відрізаний від постачання води з Дніпра. Росія тоді матиме ліквідовувати наслідки катастрофи, в якій сама ж і буде звинувачена. Це пояснення є прикладом наративу "Дон Кіхот", коли Росія виставляє себе миротворцем, який намагається запобігти радіоактивній катастрофі. Проте це так само не завадило РФ підірвати Каховську ГЕС та постійно обстрілювати українські території. Замаскувати "провал контрнаступу" та відвернути увагу від невдач на фронті. Хоча Міністерство оборони України заявило, що контрнаступ розвивається за планами українського командування, тобто ні про який провал контрнаступу не йдеться. Навпаки, Україна періодично звітує, скільки територій вдалося звільнити. Привернути до себе увагу. На фоні нібито невдалого контрнаступу Україна потребує постійної уваги з боку заходу і світових ЗМІ, тому вибух на ЗАЕС прикує увагу світової спільноти до України. Такий самий наративРосія поширювала після підриву Каховської ГЕС. Втягнути НАТО у війну. Цікаво, що на підтвердження цих слів канал пропагандиста Володимира Соловйова дає скриншот твітаамериканського блогера Бенні Джонсона, який вважає, що в російсько-українській війні винні обидві сторони, та виступає проти військової підтримки України.

Залучення міжнародної спільноти

Росія діяла на випередження і поширила в Раді Безпеки ООН листа, що не планує підривати ЗАЕС, а також закликала генерального секретаря Антоніу Гутерреша "змусити Київ утриматися від провокацій". До такого ж ходу вона вдавалася і з Каховською ГЕС.

Україна готується до можливої аварії на Запорізькій АЕС

Тим часом пропагандисти вже звично перекручують заяви міжнародних організацій щодо ситуації на ЗАЕС на свою користь: використовують лише вигідну їм частину заяв Інститут вивчення війни (ISW) чи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) та відкидають усе інше.

Розгін паніки

Україна готується до можливої аварії на Запорізькій АЕС та поширює серед населення памʼятки, що робити і як діяти за таких обставин. Російська пропаганда використовує це як обґрунтування того, що українська влада вже визначилася з проведенням теракту, та інформаційно готує до цього своїх громадян.

Плутанина у версіях

Російська пропаганда поширює різні меседжі для різних цільових аудиторій, які часто суперечать одна одній. Одні телеграм-канали повідомляють, що підрив Запорізької АЕС залежатиме від західних спецслужб, бо Україна нібито перебуває під зовнішнім управлінням. Водночас інші канали пишуть, що західні лідери тиснуть на Володимира Зеленського, аби той не вчиняв провокацій на електростанції. Окремі канали поширюють абсурдну версію, мовляв, Україна, підірвавши АЕС та звинувативши в цьому Росію, використає це як привід для переговорів, оскільки не має успіхів у контрнаступі. А для вже зовсім невибагливої російської публіки поширюють заяви штибу "Україна підірве ЗАЕС, аби та просто нікому не дісталася".

Гаряча атомна тема

Російська пропаганда використовує будь-які згадки про українські атомні електростанції як підтвердження своїх слів про підготовку Україною ядерного теракту.

Наприклад, поширюючи наратив, що Україна підірве ЗАЕС у ніч на 5 липня, пропагандисти заявляли, що на станцію буде скинуто "боєприпаси із радіоактивними відходами, вивезеними з Південноукраїнської АЕС".

З моменту окупації ЗАЕС у березні 2022 року Росія постійно використовує станцію як важіль тиску на Україну

Або після того, як 1 липня Володимир Зеленський провів виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача на Рівненській АЕС, а невдовзі РАЕС відвідав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, російська пропаганда одразу поширила меседж: українці нібито зрозуміли, що не можуть підірвати Запорізьку АЕС і тому вирішили підірвати Рівненську.

…З моменту окупації ЗАЕС у березні 2022 року Росія постійно використовує станцію як важіль тиску на Україну та її союзників, зокрема як один зі способів завадити українському контрнаступу або змусити піти на поступки на переговорах. Не варто піддаватися ілюзіям, що пропаганда перестане використовувати цю стратегію в майбутньому. Щоб не потрапити на гачок пропагандистів варто довіряти повідомленням лише з перевірених джерел інформації та в жодному разі не з пропагандистських каналів.

Цей матеріал підготовлено в рамках інформаційно-просвітницької кампанії з дезінформації, яка втілюється БО Смарт Ангел за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю автора і жодним чином не відображає точку зору Європейського Союзу.

Станіслав Корольков, старший аналітик VoxCheck