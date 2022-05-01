Через окупантів поранення отримали майже 900 осіб, зазначили в Донецькій обласній військовій адміністрації.

Від початку вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинули 286 мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Від початку вторгнення росіян в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 286 мирних людей", - зазначив він.

Крім того, поранено 890 людей.

"Наразі невідома кількість жертв росіян у Маріуполі та Волновасі", - уточнив Кириленко.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Спершу ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Волноваху та Маріуполь. Супротивнику вдалося заблокувати Маріуполь.

За офіційними даними, в місті загинули понад 20 тисяч осіб.

Захисники України давали супротивнику гідну відсіч. В нашій країні станом на 30 квітня, за даними Генштабу Збройних сил України, знищені близько 23 тис. 200 окупантів.

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