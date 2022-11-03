Інформації про постраждалих чи загиблих наразі немає.

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про обстріли російськими окупантами Київського району міста.

Як повідомив мер Харкова, пізно ввечері 2 листопада було зафіксовано три "прильоти". Попередньо влучання прийшлися на нежилу будівлю.

"Три "прильоти" по Київському району. Попередньо влучання в адміністративну нежитлову будівлю", – написав Терехов.

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Міський голова Харкова наголосив, що інформації про поранених або загиблих внаслідок атаки поки немає.

Обстріли Харківщини: що відомо

Російські окупанти практично щодня атакують Харків та область.

Вранці 2 листопада росіяни обстріляли Вовчанськ. Унаслідок атаки було поранено 5 людей.

31 жовтня РФ вчергове здійснила обстріл Харкова. Удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, в результаті чого були знеструмлені метрополітен і наземний електротранспорт.

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