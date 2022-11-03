Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про обстріли російськими окупантами Київського району міста.
Як повідомив мер Харкова, пізно ввечері 2 листопада було зафіксовано три "прильоти". Попередньо влучання прийшлися на нежилу будівлю.
"Три "прильоти" по Київському району. Попередньо влучання в адміністративну нежитлову будівлю", – написав Терехов.
Міський голова Харкова наголосив, що інформації про поранених або загиблих внаслідок атаки поки немає.
Обстріли Харківщини: що відомо
Російські окупанти практично щодня атакують Харків та область.
Вранці 2 листопада росіяни обстріляли Вовчанськ. Унаслідок атаки було поранено 5 людей.
31 жовтня РФ вчергове здійснила обстріл Харкова. Удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, в результаті чого були знеструмлені метрополітен і наземний електротранспорт.