За минулу добу поранення через ворожі обстріли отримали 6 жителів Харківської області.

Сьогодні вранці окупанти обстріляли Вовчанськ, унаслідок чого поранено 5 людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Внаслідок обстрілів поранено чотирьох жінок та чоловіка", - уточнив Синєгубов.

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Крім того він повідомив, що в с. Олександрівка Богодухівського району на міні підірвався та отримав поранення 37-річний комбайнер під час роботи в полі.

Усі постраждалі госпіталізовані, їхній стан медики оцінюють як середній.

За інформацією Синєгубова, протягом минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

За уточненими даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок російського обстрілу поранення отримала мати 25 років та 2 дітей - 4-річний хлопчик та 6-річна дівчинка. Стан матері оцінюють як середній, діти у важкому стані.

Крім того, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіків 76 та 62 років. В Чугуївському районі зазнав поранень та був госпіталізований 70-річний чоловік.

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Унаслідок контрнаступу армії України, який ропочався наприкінці серпня, вже деокупована майже вся територія Харківської області.

Вранці 31 жовтня супротивник завдав ударів по Харкову та Чугуївському району області. Було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. За попередніми відомостями, супротивник бив по Харківській області з Бєлгорода ракетами комплексу С-300.

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