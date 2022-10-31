Удар припав по об'єкту критичної інфраструктури.

Сьогодні вранці росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Як повідомляв УНІАН, удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, в результаті чого були знеструмлені метрополітен і наземний електротранспорт.

На даний момент в місті вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію метро, а тролейбуси і трамваї замінили автобусами.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

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"Після ранкових прильотів ситуація в Харкові досить складна", - прокоментував він.

За словами мера, в Харкові також є проблеми з водопостачанням. Енергетики та комунальники роблять все можливе, щоб якомога швидше відновити подачу води в будинки городян.

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Як повідомив УНІАН, сьогодні вранці по всій Україні, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.

Після атаки частина Києва залишилася без світла, а в деяких районах немає водопостачання.

У Запоріжжі внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Місцева влада попереджає про можливі перебої зі світлом.

Ворог також атакував один з об'єктів критичної інфраструктури в Черкаській області, через що частина регіону залишилася без світла.

У Дніпрі та Павлограді російські загарбники обстріляли енергетичні об'єкти. В результаті обстрілів є серйозні руйнування. На місцях обстрілів працюють всі служби.

Повідомляється, що сьогодні вранці Повітряні Сили Збройних сил України збили 44 з 50 російських ракет.

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