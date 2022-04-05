УНІАН веде онлайн-трансляцію подій у Харкові на тлі російської агресії в Україні.

Почалася нова доба героїчного протистояння українського народу російським загарбникам.

УНІАН веде онлайн-трансляцію з міста-героя Харкова:

00:03 Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням.

"Продовжуємо готуватися до ще більш жорстокої активності окупантів на східному та південному напрямках. Ми знаємо, що вони збираються робити на Донбасі. Знаємо, що вони збираються робити біля Харкова, в деяких інших районах держави", - зазначив він.

01:08 Жителі Харкова почали повідомляти про вибухи. Повітряну тривогу в місті не вмикали.

01:13 Над Харковом з'явилося світіння. Місцеві жителі продовжували чути вибухи. З'явилася інформація про пожежі.

03:05 У Харкові та Харківській області оголошена повітряна тривога! Всіх просять спуститися в укриття. Над містом були чутні літаки.

03:48 Повітряну тривогу в Харкові та області скасували.

04:03 На Харківщині знову оголошена повітряна тривога!

05:54 У місті та області скасували тривогу через майже дві години. Місцеві жителі повідомляють, що бачать пожежі і чули вибухи.

Трансляція оновлюється...