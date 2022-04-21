Ситуація в Харкові та області неспокійна, ворог обстрілює житлові будинки.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну ворог б'є по Харкову і області, руйнуючи будинки і вбиваючи мирних жителів.

УНІАН в режимі онлайн розповідає, що відбувається в Харкові та області сьогодні, 21 квітня.

00:11 У Харкові, після обстрілу на Салтівці, спалахнули дві багатоповерхівки та припарковані поруч автомобілі.

Нагадаємо, війська Росії вранці 24 лютого почали повномасштабне вторгнення в Україну. Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, в тому числі - Київ, Харків, Маріуполь і Чернігів.

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