За словами радника голови ОП, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як влаштований світ у 2022 році.

Російська влада переграла саму себе потрапивши у повну політичну та економічну ізоляцію через війну з Україною.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ми чудово розуміємо, що росіянам у їхній нинішній країні-таборі пайку та інше харчування можна суттєво врізати. Потерплять. На те він і табір. Але все-таки санкції потроху збивають пиху. І зіб'ють остаточно. Особливо якщо, а головне – коли все-таки запрацюють прямі та непрямі енергетичні ембарго", - зазначив він.

За словами Подоляка, вже зараз керівник російського Центробанку Набіулліна, виступаючи перед Держдумою, прямо заявила про велику кризу в країні.

"Зі слів головної банкірки племені варварів. По-перше, період, коли економіка може продовжувати жити на запасах, скінченний, і спливе він у II-III кварталі цього року. По-друге, найближчим часом РФ остаточно перестане стримувати інфляцію. Для цього просто не буде ресурсів. І ціни дуже сильно зростуть.

Водночас, на думку Подоляка, в РФ виникнуть системні дефіцити.

"І по-третє, після запровадження нинішніх санкцій Рф одразу залишилася з половиною своїх золотовалютних резервів. Залишок резервів – це юані та золото, з ними неможливо нормально регулювати ситуацію під час санкцій. І висновок простий: рух униз завжди відбувається через прискорення. Бажано прискорюватися якнайшвидше", - додав він.

Також Подоляк перерахував "досягнення" Кремля за час повномасштабного вторгнення в Україну.

"1. Україна об’єднана як ніколи. 2. Захід консолідований. 3. Проросійські лобісти не мають майбутнього. 4. "Північний потік – 2" закритий назавжди. 5. Економіка РФ пробиває дно. 6. Війська зазнають тисячних втрат. Розв'язавши цю війну, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як влаштований світ у 2022 році. Російська влада провела майстер-клас із багатоходівочок, або як переграти в шахи самих себе. Як наслідок – повна політична та економічна ізоляція", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, на думку Подоляка, війна може бути завершена переговорами між президентами України та Росії.

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