Операцію провели 11 березня.

Учасники партизанського руху"Атеш" підірвали залізничну колію в Херсонській області.

Завдяки успішній диверсії було перервано постачання залізничними коліями російської армії, повідомляється в офіційному Telegram-каналі "Атеш". "Рух "Атеш" доповідає: з метою перешкоджання постачання рашистського угруповання в Херсонській та Запорізькій областях наші агенти провели успішний диверсійний захід на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався в суботу, 11 березня, на залізничному полотні між населеними пунктами Раденськ і Абрикосівка.

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"Агенти "Атеш" постійно проводять розвідку, щоб домогтися таких результативних операцій. Ми працюємо цілодобово заради знищення окупаційних військ та звільнення України. "Атеш " близько", - додали вони.

Що відомо про Атеш

"Атеш" - це військовий партизанський рух, що з'явився після початку повномасштабної війни.

В кінці вересня минулого року в мережі з'явилося їх звернення, в якому учасники руху поклялися боротися за Україну.

У грудні вони взяли на себе відповідальність за масштабну пожежу на військовій базі в окупованому Росією Криму.

У лютому вони повідомили про ліквідацію 19 бійців ПВК "Вагнера" в Ростовській області. У заяві повідомлялося, що їх командування вирішило спалити тіла.

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