Опубліковані його координати.

Партизани заявили про виявлення нового штабу 22-го армійського корпусу ВМФ Російської Федерації (в/ч 73954) в окупованому Сімферополі.

В Telegram-каналі партизанського руху українців і кримських татар "Атеш" з'явилися відповідні знімки. За їхніми даними, військовий об'єкт розташований за адресою Катерининська, 23. Координати: 44.953825, 34.094937.

Зазначається, що на території частини постійно курсують військові патрулі, також окупанти накрили всі військовими мережами. "Заїзд транспорту здійснюють не через КПП, а через задні ворота з протилежного боку в/ч. Також на території можна помітити особистий транспорт середнього сегмента і вище. Імовірно, штабного складу або спецслужб РФ", - додали в "Атеш".

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Що відомо про 22 армійський корпус

У лютому 2017 року російські загарбники заявили про формування 22-го армійського корпусу Чорноморського флоту в окупованому Криму.

До нього входили 126-а окрема гвардійська бригада берегової оборони, 127-а окрема розвідувальна бригада, 8-й гвардійський артилерійський полк, 1096-й окремий зенітний ракетний полк і 4-й окремий полк РХБЗ.

Відомо, що він брав участь у повномасштабному вторгненні Російської Федерації в Україну. У квітні 2022 року Олексій Арестович заявив, що в окупованій Чорнобаївці були знищені склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу.

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