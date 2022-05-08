Бійці полку забезпечували мирних громадян продовольством та надавали медичну допомогу.

У Маріуполі після вторгнення російських окупантів кілька тисяч цивільних втекли з міста і бійці полку "Азов" прихистили їх на заводі "Азовсталь".

Про це на прес-конференції заявив офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко.

Він зазначив, що коли війна не йшла в місті, цивільним вдалося евакуюватися. Однак, за його словами, деякі люди були настільки перелякані, що їх просто змушували вилізти з бункерів, щоб вони поїхали.

"Цивільний фактор для військових завжди обмежуючий фактор. Для нас некомфортно, коли цивільні знаходяться поруч з нами, але це наш обов'язок. Ми давали їм їжу, воду, медичну допомогу. Ми намагалися їх перемістити якнайдалі від бойових дій і наших блокпостів. Але російські бомби не розрізняють цивільних, їх стратегія бомбардувань була проста - вони просто бомбили, а потім танками руйнували будівлі. Якщо ви використовуєте тактичну авіацію, це рішення приймається на тактичному рівні, але якщо ви використовуєте стратегічну авіацію, це вже вищий рівень - міністра оборони або головнокомандувача", - сказав Самойленко.

"Звичайно, ми стали великою проблемою для Путіна, тому що на переговорах зараз говорять про нас. Але ми залишаємося скромними і виконуємо свій обов'язок", - зазначили офіцер.

Вас також можуть зацікавити новини: