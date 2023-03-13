Тепер частину з цих будинків можна побачити лише у спогадах, додав він.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як виглядає зараз один із зруйнованих житлових кварталів окупованого росіянами Маріуполя.

Відповідне відео він оприлюднив у своєму Telegram-каналі. На ньому можна побачити масштаби руйнування. "Вулиця Купріна. В'їзд в Маріуопль з боку Нікольського. Пустеля на місці колишніх будинків. Тих, що ми бачимо щодня у відеоспогадах маріупольців", - написав Андрющенко.

За словами радника мера, саме тут російські загарбницькі війська вперше прорвалася у місто, без розбору розстрілюючи з танків житлові будинки.

Відео дня

"Просто превентивно. Роботу довершив Солнцепек. А потім прийшли цивільні окупанти. Складно уявити, як всього за рік житловий квартал перетворено в пустелю", - додав він.

Як живе Маріуполь сьогодні

За даними мерії Маріуполя, після початку російського повномасштабного вторгнення загинуло 22 тисячі місцевих мешканців. Зруйновано 1368 будівель, 11 384 будинків, 25 дитячих садків, 11 лікарень, 53 заклади культури і спорту, а також 39 шкіл.

Російські загарбники зносять у місті будівлі, зокрема - драмтеатру, на який вони скинули бомбу, коли там ховалися сотні мирних українців.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські окупанти пропонують місцевим жителям обладнувати позиції навколо міста в обмін на продовольчі пайки.

Вчора стало відомо, що у місті запрацювало українське радіо.

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