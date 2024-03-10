Було пошкоджено лінії електропередач

Ввечері 9 березня російські загарбники випустили по Україні "Шахеди". Постраждала, зокрема, Миколаївська область, там лунали вибухи.

Як повідомив керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, під час атаки у Павлівському сільському окрузі Миколаївщини було пошкоджено лінії електропередач. Через це у довколишніх селах можливі відключення електроенергії.

"Звернень до екстрених служб поки не надходило. Триває робота з обстеження місць падіння уламків та виявлення можливих пошкоджень", – додав він.

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Варто зазначити, що станом на 02:26 10 березня атака дронами все ще триває.

Атаки РФ по Україні: інші новини

Протягом дня, 9 березня, Росія весь день гатила по Донеччині. Внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік. Четверо мешканців області отримали поранення, повідомили в Офісі генпрокурора. Зокрема, внаслідок кдару по місту Українськ із мінно-вибуховою травмою і відкритим переломом гомілки до лікарні доправили 29-річну постраждалу.

На Дніпропетровщині росіяни вбили 16-річного хлопця. Його 22-річний брат отримав важкі поранення. У постраждалого черепно-мозкова травма, забої та множинні переломи. Зазначалося, що він перебував у реанімації у важкому стані.

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