Загиблому чоловікові було 46 років.

У суботу, 9 березня 2024 року, російські окупаційні війська вчергове обстріляли Донецьку область. Внаслідок атак загинула людина, також є поранені.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора. Зазначається, щов ранці російські війська обстріляли селище Очеретине Покровського району. Снаряд розірвався неподалік будинку 63-річного місцевого мешканця, який перебував на подвір’ї. Він зазнав осколкового поранення.

"Пізніше окупанти атакували м. Часів Яр Бахмутського району. Від множинних осколкових поранень загинув 46-річний чоловік. О 15:30 відбувся обстріл с. Єлизаветівка Мар’їнської міської громади. Жінку 68 років з вогнепальним осколковим пораненням грудної клітини доставили до лікарні. Також у цей час держава-агресора вдарила по с. Архангельське Очеретинської сільської громади. 57-річний чоловік отримав тілесні ушкодження", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, о 17:20 російсьі війська завдали удару по місту Українськ Селидівської ОТГ. Ймовірно, били з РСЗВ "Ураган". Із мінно-вибуховою травмою і відкритим переломом гомілки до лікарні доставлено 29-річну постраждалу.

Внаслідок атак окупантів пошкоджені багатоповерхівка та приватні домоволодіння. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли українських міст

9 березня російські окупанти вдарили по Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу Червоногригорівської громади загинув 16-річний хлопець. 22-річний брат загиблого дістав важкі поранення, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Відомо, що у постраждалого черепно-мозкова травма, забої та множинні переломи.

Крім того, російська армія завдала ракетного удару по Одеській області. У Силах оборони півдня України розповіли, що ворог випустив ракету Х-31. Вона влучила в поле, поза межами населених пунктів.

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