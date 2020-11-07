Минулої доби бойовики двічі порушили режим тиші.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС у Facebook.
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Окупанти обстріляли зі стрілецької зброї та гранатометів позиції Збройних сил поблизу Авдіївки. Вогонь відкривали й біля Новолуганського – зі стрілецької зброї.
«Ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали», – заявили у штабі.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
З початку цієї доби порушення режиму тиші на ділянках лінії розмежування штаб не зафіксував.
«Українські захисники повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців», – йдеться у зведенні.
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