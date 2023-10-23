Біля Марʼїнки упродовж кількох діб ворожі сили ведуть безрезультатні штурмові дії позицій, де тримають оборону прикордонники спільно з військовослужбовцями однієї з бригад ДШВ.

Підрозділи Державної прикордонної служби у складі Сил оборони України протистоять атакам російсько-окупаційних військ на Мар’їнському напрямку.

Як повідомила прес-служба ДПСУ, біля Марʼїнки упродовж кількох діб ворожі сили ведуть безрезультатні штурмові дії позицій, де тримають оборону прикордонники спільно з військовослужбовцями однієї з бригад ДШВ. Наші воїни мужньо обороняють визначений рубіж та дають відсіч загарбникам.

"Ворог пішов низом, хоче Мар’їнку відрізати. Ми всі на готові, чекаємо їх, "подарунки" приготовили, багато... Ми маємо вистояти, в нас не має іншого вибору", - розповів про обстановку та настрій українських захисників на цьому напрямку прикордонник на позивний "Лев".

Війна в Україні - ситуація на східному фронті

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що обстановка на Східному фронті залишається досить складною.

Він зазначив, що ворог продовжує вести наступальні дії фактично по всій смузі, зосереджуючи основні зусилля на Куп'янському та Бахмутському напрямках. Ворог несе серйозні втрати, насамперед в особовому складі, але постійно його відновлює за рахунок переміщення резервів у тому числі з території РФ.

За словами генерала, на окремих ділянках російські війська активно застосовують бронетехніку, в першу чергу танки, для підтримки дій своєї піхоти. При цьому окупанти інтенсивно використовують і артилерію з авіацією.

У Легіоні "Свобода" зазначили, що російські окупаційні війська активізувалися на Марʼїнському напрямку. Зважаючи на те, що Марʼїнка фактично вщент зруйнована, українські захисники ведуть оборону з руїн будинків.

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