Шойгу хвалить російських командувачів, які продовжують виконувати накази щодо невпинних контратак.

Бойові можливості російських підрозділів, які постійно воюють на Оріхівському напрямку (Запорізька область), значно погіршилися. Вони більше не можуть проводити контратаки і протистояти українського прориву, йдеться в новому звіти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики акцентують, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час нещодавньої селекторної наради з військовим керівництвом РФ відзначив дивну групу російських збройних формувань, що діють на заході Запорізької області.

Зокрема, Шойгу приписував успішні російські оборонні операції навколо Роботиного і Вербового підрозділам 70-го гвардійського мотострілецького полку, 56-ї повітряно-десантної бригади, 56-ї повітряної армії, 56-го десантно-штурмового полку ПДВ та інших. Водночас Шойгу не виділив інші формування, яким зазвичай приписують утримання лінії Роботине-Вербове, такі як 108-й та 247-й полк (7 дивізія ПДВ).

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"За оцінкою ISW, участь 70-го гвардійського мотострілецького полку в контратаках свідчить про те, що бойові можливості активних підрозділів 7-ї дивізії ПДВ значно погіршені, і що ці елементи ПДВ більше не можуть проводити всі контратаки вздовж усього українського прориву в Оріхівський напрямок", – йдеться в звіті.

Аналітики зауважують, що частина з’єднань, які виділив Шойгу, послідовно контратакували на рубежі Роботине – Вербове собі на шкоду.

"Вибір Шойгу підрозділів може свідчити про те, що він прагне виділити російських командувачів, які продовжують виконувати накази російського військового керівництва щодо невпинних контратак", – припускають в ISW.

Ситуація на Запорізькому напрямку - це треба знати

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, минулої доби окупанти намагалися повернути втрачені позиції двох напрямках. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі західніше Вербового Запорізької області, продовжували наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

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