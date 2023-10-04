Бойові можливості російських підрозділів, які постійно воюють на Оріхівському напрямку (Запорізька область), значно погіршилися. Вони більше не можуть проводити контратаки і протистояти українського прориву, йдеться в новому звіти американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики акцентують, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час нещодавньої селекторної наради з військовим керівництвом РФ відзначив дивну групу російських збройних формувань, що діють на заході Запорізької області.
Зокрема, Шойгу приписував успішні російські оборонні операції навколо Роботиного і Вербового підрозділам 70-го гвардійського мотострілецького полку, 56-ї повітряно-десантної бригади, 56-ї повітряної армії, 56-го десантно-штурмового полку ПДВ та інших. Водночас Шойгу не виділив інші формування, яким зазвичай приписують утримання лінії Роботине-Вербове, такі як 108-й та 247-й полк (7 дивізія ПДВ).
"За оцінкою ISW, участь 70-го гвардійського мотострілецького полку в контратаках свідчить про те, що бойові можливості активних підрозділів 7-ї дивізії ПДВ значно погіршені, і що ці елементи ПДВ більше не можуть проводити всі контратаки вздовж усього українського прориву в Оріхівський напрямок", – йдеться в звіті.
Аналітики зауважують, що частина з’єднань, які виділив Шойгу, послідовно контратакували на рубежі Роботине – Вербове собі на шкоду.
"Вибір Шойгу підрозділів може свідчити про те, що він прагне виділити російських командувачів, які продовжують виконувати накази російського військового керівництва щодо невпинних контратак", – припускають в ISW.
Ситуація на Запорізькому напрямку - це треба знати
Як повідомляв Генштаб ЗСУ, минулої доби окупанти намагалися повернути втрачені позиції двох напрямках. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районі західніше Вербового Запорізької області, продовжували наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.