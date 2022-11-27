Жертвою ворожого ракетного удару став чоловік, повідомив очільника Дніпропетровської облради.

Унаслідок ракетного удару по Дніпру, здійсненого супротивником у суботу, 26 листопада, загинула одна особа.

Загиблого під завалами знайшли рятувальники, повідомив очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.

"Внаслідок вчорашньої ракетної атаки по Дніпру загинула одна людина. Рятувальники знайшли тіло чоловіка під завалами. Російські терористи - нелюди", - зазначив чиновник.

Відео дня

Обстріли Дніпра 26 листопада - що треба знати

У суботу вдень у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Пізніше повідомлялося, що вороги завдали по місту ракетний удар.

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджені близько 20 приватних будинків, а 10 - вщент зруйновані.

Спершу повідомлялося про 13 постраждалих, четверо з них знаходилися у лікарні. Зокрема, госпіталізовані 77-річна жінка та 17-річний юнак. За життя жінки боролися лікарі.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар Росії по Дніпру. Глава держави сказав, що РФ відповідатиме за всі страждання, які вона принесла на нашу землю.

Вас також можуть зацікавити новини: