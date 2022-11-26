Внаслідок удару частково зруйновані 7 приватних будинків, вибух спричинив пожежу.

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до шістьох, одна жінка перебуває у тяжкому стані. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Вже шестеро постраждалих через ворожий удар по Дніпру. Одна жінка у важкому стані", - зазначив він.

Резніченко додав, що російські окупанти поцілили по мирному кварталу міста.

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Удар по Дніпру сьогодні: що відомо

Сьогодні вдень у Дніпрі прогриміли потужні вибухи. Згодом мер міста Борис Філатов повідомив про "прильоти".

Він повідомив, що міські комунікації та інфраструктура не постраждали, однак сталися автоматичні відключення декількох ТП.

Пізніше голова ДОВА Резніченко повідомив, що в результаті обстрілу частково зруйновані 7 приватних будинків.

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