Окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільних об'єктах.

В результаті серії артилерійських та авіаційних ударів окупантів по території Херсонської області 3 травня загинули 16 людей, понад 20 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

"З ранку 3 травня російські війська почали масивно обстрілювати місто Херсон та населені пункти області. Станом на 16:30 через хаотичні обстріли та влучання снарядів по об’єктам цивільної інфраструктури в обласному центрі загинуло 12 людей. Близько 22 - отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, між селами Степанівка та Музиківка під обстріл потрапила бригада енергетиків, які ремонтували електромережі після чергових атак армії РФ. Від отриманих травм троє енергетиків загинули.

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Також повідомляється про загибель жителя Дар'ївської громади в результаті ранкового обстрілу.

Як уточнили в ДСНС, крім ранкового обстрілу гіпермаркету в Херсоні ворог вдарив по території залізничного вокзалу, через що загорівся пасажирський вагон. Також пожежа виникла на території одного із заводів міста.

Станом на 18.00 артилерійський обстріл Херсона триває.

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У ніч на 3 травня ворог скинув дві керовані авіабомби на один з населених пунктів у Сумській області. В результаті удару істотно пошкоджена електропідстанція, через що без світла залишилися більше 4 тисяч споживачів.

Вже вдень агресор обстріляв гіпермаркет У Херсоні. Це сталося близько 11 ранку, коли в магазині були покупці. Тільки через цю атаку загинули три людини.

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