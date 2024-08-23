Раніше посольство США у Києві попередило про загрозу атаки 24 серпня.

Міністерство закордонних справ Німеччини попередило своїх громадян про можливе посилення обстрілів України 24 серпня, оскільки в країні святкуватиметься День Незалежності. Відповідне повідомлення розміщено на сайті відомства.

"В районі Дня Незалежності України 24 серпня 2024 року можливе посилення ракетно-повітряних обстрілів міст, особливо столиці Києва", - йдеться у повідомленні.

У МЗС Німеччини застерігають громадян від поїздок в Україну, а тих, хто перебуває на українській території, просять терміново виїхати.

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Загроза від Росії на День Незалежності

Як повідомляв УНІАН, посольство США у Києві попередило своїх громадян, які перебувають в Україні, про підвищену небезпеку через російські атаки найближчими днями. Капітан запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко вважає, що американці, скоріш за все, мають перевірену інформацію. Він зазначив, що американці рідко роблять заяви про потенційні масовані обстріли. Втім, якщо така заява є, до неї слід поставитись серйозно.

Як зазначав експерт Олександр Мусієнко, запас ракет, який росіяни зараз могли накопичити, може становити близько 100 ракет. При цьому, за словами фахівця, Росія, зазвичай, здійснювала обстріли до або після знакових для України дат.

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