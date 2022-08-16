Що ж, нехай (росіяни) живуть у своєму світі, поки не змінять свою філософію, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський вважає, що заборона на видачу віз російським громадянам може призвести до того, що народ Росії почне тиснути на рішення Володимира Путіна якнайшвидше закінчити війну.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю The Washington Post.

Зеленський підкреслив, що у "візовому бані"немає нічого такого, щоб "відібрало б право на життя", назвавши ці санкції "дуже хорошими і мирними".

"Західні країни можуть ввести заборону на в'їзд всіх громадян РФ в країни Євросоюзу... Я з самого початку сказав, що вважаю найважливішими санкціями закриття кордонів, тому що вони (росіяни) відбирають чужу територію. Що ж, нехай живуть у своєму світі, поки не змінять свою філософію. Отже, країни закривають кордони і вводять ембарго на енергоресурси. Особисто моя думка, що всі інші варіанти — слабші. Повного ембарго на постачання енергоресурсів немає, кордони не закриті", - констатував Зеленський.

Зеленський закликав усіх росіян без винятків відправити до Росії.

"Якими б не були громадяни Російської Федерації — є ті, хто підтримує війну, є хто не підтримує, — їхні діти навчаються за кордоном, в школах, вишах і так далі. Нехай їдуть в Росію. Нічого страшного в цьому немає, нехай їдуть туди. Не назавжди, будь ласка, нехай вони повернуться. Вони просто зрозуміють тоді", - відповів президент.

Також, на думку Зеленського, росіяни можуть вплинути на дії Кремля.

"Вони кажуть: "О, ми тут ні до чого, і всі люди не можуть нести відповідальність". Вони можуть. Вони обрали цих людей і тепер з ними не борються, не сперечаються з ними і не кричать на них. Росіяни, які публічно виступають проти війни, - це поодинокі випадки, і ці люди сидять у в'язницях. Але нехай росіяни їдуть додому, нехай всі їдуть в Росію", - висловився він.

Заборону на видачу віз російським громадянам Зеленський вважає єдиним способом вплинути безпосередньо на самого Путіна.

"Це єдиний спосіб вплинути на Путіна. Тому що у цієї людини немає іншого страху, крім страху за своє життя. І його життя залежить від того, загрожує йому його населення, чи ні. Більше йому нічого не загрожує. Тому, коли його населення буде тиснути на його рішення, тоді будуть і результати. І війна закінчиться. Це дуже зрозумілі санкції, вони дуже прості. Справа не в грошах, не в газі або трубах і не в тому, що взимку у німців не буде тепла. Просто закрий кордони на рік - і побачиш результат", - додав Зеленський.

"Бан" на росіян: що відомо

Раніше Україна закликала європейські країни заборонити видачу шенгенської візи російським громадянам. До заяви приєдналися Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Естонська влада навіть розпочала реалізацію обмеження на в'їзд.

Чехія, котра наразі головує у Раді Євросоюзу, має намір запропонувати країнам блоку припинити видачу віз росіянам на засіданні наприкінці серпня.

На тлі заклику ввести "візовий бан" кількість заявок на "шенген" у Росії за останні два тижні зросла на 40%. Російська влада, традиційно, пригрозила "відповіддю".

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