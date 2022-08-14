Російські окупанти в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область, в одній з громад зафіксовано близько 20 пострілів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За його словами, близько 18:00 окупаційні війська з "Градів" обстріляли Марганецьку громаду в Нікопольському районі.
"Зафіксовано 20 пострілів. Обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування з'ясовується", - зазначив голова облради.
Також увечері місцеві чули вибух у Покровській громаді Синельниківського району.
"Повідомляю, що цей вибух стався на території Запорізької області", - розповів Лукашук.
Крім того, у Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонних територіях Зеленодольської та Широківської громад.
Ситуація на Дніпропетровщині:
13 серпня окупанти вдарили по Дніпропетровщині з "ураганів".
11 серпня 2022 року окупанти били по Дніпропетровщині з "Градів". Загинули 11 людей, багато "важких" поранених.
12 серпня росіяни в черговий раз обстріляли Марганець на Дніпропетровщині.
8 серпня окупанти випустили по Дніпропетровщині 20 "Градів" і дві крилаті х-59.
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