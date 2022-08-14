Під ворожі обстріли потрапили Марганецька, Зеленодольська та Широківська громади.

Російські окупанти в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область, в одній з громад зафіксовано близько 20 пострілів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, близько 18:00 окупаційні війська з "Градів" обстріляли Марганецьку громаду в Нікопольському районі.

"Зафіксовано 20 пострілів. Обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування з'ясовується", - зазначив голова облради.

Також увечері місцеві чули вибух у Покровській громаді Синельниківського району.

"Повідомляю, що цей вибух стався на території Запорізької області", - розповів Лукашук.

Крім того, у Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонних територіях Зеленодольської та Широківської громад.

Ситуація на Дніпропетровщині:

13 серпня окупанти вдарили по Дніпропетровщині з "ураганів".

11 серпня 2022 року окупанти били по Дніпропетровщині з "Градів". Загинули 11 людей, багато "важких" поранених.

12 серпня росіяни в черговий раз обстріляли Марганець на Дніпропетровщині.

8 серпня окупанти випустили по Дніпропетровщині 20 "Градів" і дві крилаті х-59.

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