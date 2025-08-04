На радіоринку вогнем пошкоджено 50 торгівельних павільйонів, ще 8 - зруйновано вщент.

Вночі 4 серпня російські окупанти завдали дронового удару по Одесі. Було зруйновано відомий радіоринок, зайнялася історична синагога Пересип. За даними пресслужби Одеської обласної прокуратури, збройні сили РФ атакували Одесу та область ударними дронами типу "Shaheed-136".

"Унаслідок влучань виникла пожежа на радіоринку в Одесі. Вогнем пошкоджено 50 торгівельних павільйонів, 8 - зруйновано вщент. На Одещині пошкоджено 2 споруди, 2 склади та приватний будинок. Також через атаку пошкоджень зазнали 6 легкових авто", - йдеться у повідомленні.

Повний перелік руйнувань та пошкоджень наразі встановлюється. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Відео дня

За даними регіонального главку ДСНС, внаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі, які рятувальники ліквідовували разом з добровольцями. В Одеському районі пошкоджений приватний будинок, господар якого самотужки ліквідував пожежу на власному подвірʼї.

Однак найбільших руйнувань зазнала територія радіоринку - вогонь знищив десятки торгівельних павільйонів, де знаходилась електроніка та побутова техніка. Також масштабна пожежа ліквідована у гуртожитку, що не діє.

У пресслужбі мерії додали, що нічною атакою ворога пошкоджено два житлові будинки, об'єкти бізнесу та муніципальний театр ім. Саліка.

Також стало відомо, що постраждала історична будівля. Як повідомили у Єврейській громаді Одеси, зазнала серйозних пошкоджень та загорілася історична синагога Пересип. Будівля знаходиться біля вказаного ринку.

У заяві йдеться, що Єврейська громада Одеси закликає світових лідерів та правозахисні організації негайно та однозначно засудити ці повторювані акти агресії. Цілеспрямовані напади на цивільне та релігійне життя не можна залишати без відповіді.

Головний рабин Одеси, рабин Шломо Бакшт сказав: "На наступний день після того, як ми оплакуємо зруйнування Храму в Єрусалимі, ми тепер оплакуємо ще одну втрату — серйозні пошкодження синагоги Пересип в Одесі".

За його словами, хоча вона не використовувалась останніми роками, протягом багатьох поколінь ця синагога була "домом молитви, пам’яті та святості, де зберігалися старовинні сувої та книги".

"Її зруйнування - це рана для нашої громади та нашої спадщини", - наголосив рабин.

Рафаель Крускал, віцепрезидент єврейської громади Одеси та генеральний директор організації Tikva, який евакуював сотні єврейських дітей до Румунії на початку війни, різко засудив напад:

"Коли нападають на дім молитви, я очікую, що світ рішуче засудить цей акт жорстокості. Безглузді атаки, спрямовані на релігійні споруди та мирних мешканців, — це моральна межа, яка вже надто часто порушується. Це потрібно зупинити. Наші громади, наші діти та наші святині заслуговують на захист, а не на знищення".

Удари РФ по Одесі - важливі новини

Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня низку регіонів України охопила повітряна тривога через загрозу з боку Російської Федерації. Стало відомо, що групи дронів з Чорного моря летять в напрямку Одещини, Одеси. Незабаром в Одесі почалися вибухи.

Наприкінці липня Одеса теж зазнала масованої дронової атаки з боку РФ. В місті спалахнули декілька пожеж, уражено ринок "Привоз", Приморський бульвар, який входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Рятувальники знайшли 32-річного загиблого – тіло деблокували в зруйнованій багатоповерхівці.

Вас також можуть зацікавити новини: