Також окупанти скинули на Сумщину та Донеччину керовані авіабомби.

У ніч на 4 серпня частину областей України охопила повітряна тривога через загрозу з боку Російської Федерації.

Оновлено о 02:30: Нові групи дронів з Чорного моря летять в напрямку Одещини (орієнтовний вектор - Одеса).

Оновлено о 02:15: БПЛА з Житомирщини рухаються курсом на Хмельниччину, з Харківщини - на Полтавщину і з Черкащини - на Вінниччину.

Відео дня

Оновлено о 02:06: Зі сходу на Полтаву летить російський "Шахед".

Оновлено о 02:05: Дрони фіксують в центральній частині Сумщини, на півночі Чернігівщини, в центральній частині Харківщини та в районі обласного центру, на сході та північному заході Полтавщини, на північному сході та заході Черкащини, на півдні Київщини, в центральній частині Житомирщини і в акваторії Чорного моря.

Тим часом мер Одеси Геннадій Труханов пише, що у місті чутно вибухи.

Оновлено о 02:00: На Одесу з Чорного моря летять безпілотники.

Оновлено о 01:35: На північних околицях Харкова є російські дрони, також у напрямку міста летять БПЛА зі сходу.

Оновлено о 01:30: "Шахеди" залишаються в центральній частині Сумщини та на півдні, на півночі, сході та півдні Чернігівщини, сході Харківщини та в районі обласного центру, на північному сході та заході Полтавщини, північному сході Черкащини, півночі та сході Київщини, сході Житомирщини та в акваторії Чорного моря.

Оновлено о 01:25: Російські безпілотники фіксують в акваторії Чорного моря, курс - північний.

Оновлено о 01:15: Для Житомирської області існує загроза застосування ударних дронів зі сходу.

Оновлено о 01:10: У напрямку Харкова БПЛА зі сходу, людей закликають перебувати у безпечних місцях.

Оновлено о 01:08: Нові групи дронів-камікадзе заходять на Харківщину з тимчасово окупованих територій та на Сумщину з Бєлгородщини.

Оновлено о 00:50: БПЛА бачать на сході Харківщини, курс - західний (вектор - Чугуїв).

Оновлено о 00:45: Декілька груп російських ударних дронів рухаються з Чернігівщини курсом на північ Київщини. Тим часом БПЛА на півночі Дніпропетровщини летять у напрямку Кам'янського водосховища.

Оновлено о 00:25: Дрони фіксують у центральній частині Сумщини, на сході та в центральній частині Чернігівщини, південному заході Харківщини, північному заході Полтавщини, сході Черкащини та південному сході Кіровоградщини.

О 00:20 повітряна тривога лунає у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській та Донецькій областях.

Обстріли України

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі російські війська здійснили чергову комбіновану атаку, випустивши по території України 76 дронів різних типів, балістичну ракету "Іскандер-М", п’ять зенітних керованих С-300/С-400 та крилату Х-22.

За інформацією Командування Повітряних сил ЗСУ, українська оборона змогла збити та подавити 61 повітряну ціль, серед яких і балістична ракета "Іскандер-М". Офіційні дані свідчать про влучання шести ракет та 16 безпілотників у восьми локаціях.

А вдень російські війська завдали чергових авіаційних ударів керованими авіабомбами по Херсону. Внаслідок обстрілу на автомобільному мосту загинув чоловік, який перебував на проїжджій частині в момент удару.

Вас також можуть зацікавити новини: