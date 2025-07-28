За словами Плетенчука, попри небезпеку, українці часто нехтують повітряною тривогою, й це – погана тенденція.

Російські окупанти атакували вдень у неділю одеське узбережжя ударними дронами, коли тисячі людей залишалися в небезпечній зоні. У Військово-морських силах Збройних сил України (ВМС ЗСУ) закликали місцевих жителів та туристів йти у таких випадках в укриття, щоб уникнути трагедії.

Про це ефірі телемарафону заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук, якого попросили прокоментувати ситуацію, що склалася у неділю в Одесі: БПЛА атакували місто, по них працювала ППО, а на узбережжі в цей час, попри небезпеку, залишилося дуже багато людей.

"Треба розуміти, що для українців Одещина фактично залишається єдиним морським курортом. Та, враховуючи, що наш внутрішній туризм значно зріс, багато людей не можуть виїхати на інші курорти, на узбережжі Одеси доволі багато людей. Попри небезпеку, наші громадяни часто нехтують повітряною тривогою, й це – не дуже гарна тенденція", - підкреслив речник.

За його словами, вчора пощастило: люди, які відпочивали на узбережжі, не постраждали. Але це не означає, що наступного разу під час повітряної тривоги летітимуть "шахеди", - росіяни можуть запустити і балістику, акцентує Плетенчук.

"Ми вже мали такі прецеденти із загиблими у 2023 році, коли касетний боєприпас спрацював фактично на узбережжі так само в літній час… Ця картина (з дітьми, що купалися під час атаки, – УНІАН), точно не є смішною", - наголосив військовий.

Тому, зазначив Плетенчук, необхідно дотримуватися правил безпеки та відвідувати саме ті локації, які офіційно відкриті для відпочинку, де щонайменше є укриття.

Люди були на пляжі, коли в небі летіли "шахеди"

Як передає кореспондент УНІАН, повітряну тривогу в неділю, 27 липня, оголосили приблизно опівдні. Мер міста Геннадій Труханов та начальник Одеської ОВА Олег Кіпер попросили людей негайно пройти в укриття, особливо тих, хто перебуває на пляжах, бо до берегової лінії з повітряного простору, з боку Чорного моря, сунули російські ударні безпілотники. Труханов навіть попередив, що під загрозою конкретні пляжі - "Аркадія", "Ланжерон" та в Київському районі міста.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Всім хто на узбережжі, велике прохання покинути цю зону", - підкреслив міський голова.

За даними моніторингових каналів, група "шахедів" йшла на великій висоті – до 2 тис. метрів. Спочатку вони кружляли над морем, потім, знижуючись, полетіли на Одесу та передмістя. У різних районах обласного центру було чутно вибухи. Водночас більшість людей й не думала залишати пляжі. У соціальних мережах очевидці оприлюднили відео, на яких можна побачити, що на узбережжі дуже багато людей.

У цей час у небі в районі певних пляжів пересувалися ворожі дрони, які збивала українська ППО. Було чути, як плаче дитина, деякі відпочивальники кинулися бігти далі від води. Водночас переважна більшість дорослих та дітей залишилася на березі й навіть не виходила з моря. Люди, які купалися, тільки гучно реагували на знищення російських безпілотників, підтримуючи таким чином Сили оборони.

Згодом на узбережжя одного було викинуто уламки "шахедів".

Також один з Telegram-каналів оприлюднив відео, на якому можна побачити, як частину дрона з моря виносить невідомий чоловік, ймовірно, відпочивальник.

Удари по Одесі

Як писав УНІАН, вночі 24 липня армія РФ завдала масованого дронового удару по Одесі. Було уражено ринок "Привоз", порт, об’єкти логістики, залізничний рухомий склад, Приморський бульвар, який входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Найбільше постраждала 9-поверхівка, де зруйновано квартири з 5-го по 8-й поверхи та сталася масштабна пожежа на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Там, під завалами, знайшли 32-річного загиблого.

Загалом через російську атаку постраждало ще 5 людей. Також від вибухової хвилі постраждали два навчальні заклади міста та Палац дитячої та юнацької творчості - пам’ятка архітектури, де вибито 19 вікон, зруйновано 3 зовнішні двері, пошкоджено два старовинні ліхтарі тощо.

Вас також можуть зацікавити новини: