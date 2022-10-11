Голова оборонного комітету Бундестагу закликала підготувати українську армію до зими.

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що вести перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним неможливо.

Про це повідомляє Welt.

"Ви не можете вести переговори з Росією при Путіні та його послідовниках. Це показали смертоносні ракетні обстріли цією бандою терористів центру Києва та інших міст", - зазначила вона.

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За словами Циммерманн, війна в Україні закінчиться лише за умови передачі матеріальної допомоги Україні. Вона додала, що українську армію необхідно підготувати до зими.

"Від спорядження для холодних місяців до боєприпасів та артилерії. Однак для південного флангу Україні насамперед потрібні основні бойові танки", – наголосила голова оборонного комітету.

Перемовини між Україною та РФ

Як повідомляв УНІАН, Україна відмовилася вести дипломатичні бесіди з агресором, поки при владі перебуває Володимир Путін. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні РНБО та 4 жовтня введене в дію президентом України Володимиром Зеленським.

Окрім того, глава Офісу президента Андрій Єрмак, коментуючи удар по Україні 10 жовтня, заявив, що ракетним терором Росія намагається схилити українське керівництво до переговорів.

У свою чергу військовий експерт Роман Світан в інтерв'ю УНІАН зазначив, що обстрілом українських міст Путін збільшує свою проблемність, щоб підняти ставки на переговорах. Будь-які переговори такого рівня та підготовка до них несуть смерть.

Він нагадав, що всі попередні перемовини супроводжувалися такими ж масованими обстрілами. Наприклад, крайні переговори щодо зернової угоди.

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