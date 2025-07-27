На Сумщині в результаті підриву на міні загинули двоє чоловіків.

Російські окупанти вкотре атакували Україну, внаслідок ударів відомо про постраждалих та руйнування.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, від вечора росіяни атакували два райони області.

"По Нікопольському цілили з важкої артилерії та РСЗВ "Град". Скеровували FPV-дрони та скидали боєприпас з БпЛА. Дісталося райцентру та Марганецькій громаді", - розповів він і додав, що у населених пунктах було понівечено п’ять приватних будинків та лінію електропередач.

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Унаслідок атаки постраждали четверо людей - чоловіки 47 та 60 років, жінки 40 та 58 років. Вони перебувають під наглядом лікарів.

"На Синельниківщині гучно було у Великомихайлівській та Межівській громадах. По них противник вдарив FPV-дронами. Минулося без поранених. Серед пошкодженого - інфраструктура та оселя місцевих", - написав Лисак.

Т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут зауважив, що уночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона. У Кременчуцькому та Полтавському районах було зафіксовано падіння уламків ворожих безпілотників, унаслідок чого пошкоджено чотири приватні будинки та три господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що Харківська область знову опинилася під ударом ворожих БпЛА: вночі російські окупаційні війська завдали ударів по Харкову та передмістю безпілотниками.

"У Харкові пошкоджені цивільне підприємство, приватний будинок. У Харківському районі - виробничо-господарчу споруду. Всі пожежі ліквідовані підрозділами ДСНС. Інформація про жертв та постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Сумській ОВА щодо безпекової ситуації в області станом на ранок 27 липня, зокрема повідомили, що внаслідок російських обстрілів території області є поранені.

"У Глухівській громаді внаслідок удару БПЛА отримала поранення жінка 1977 р.н. У Сумській громаді внаслідок удару БПЛА поранено трьох мирних жителів. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Один із постраждалих - 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на території Есманьської громади в результаті підриву на міні загинули двоє чоловіків віком 56 та 50 років.

"Протягом доби, з ранку 26 липня до ранку 27 липня 2025 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 33 населених пунктах у 13 територіальних громадах області", - підкреслили у ОВА.

Крім того, у Херсонській ОВА заявили, що "годину тому у Дніпровському районі армія РФ атакувала з дрона жителя Херсона".

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 55-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення передпліччя. Медики дообстежують потерпілого", - йдеться у повідомленні.

Згодом у Херсонській ОВА повідомили, що до лікарні звернувся житель Білозерки, котрий вранці постраждав через російський обстріл.

"В момент удару 58-річний чоловік перебував на подвір’ї. В нього - мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, а також уламкове поранення шиї. Нині медики надають потерпілому необхідну допомогу", - зазначили у ОВА.

Утім, пізніше вони також повідомили, що внаслідок ранкового обстрілу Білозерки постраждала ще одна місцева жителька. "У 58-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, струс головного мозку, контузію та уламкові поранення ніг. Потерпілу шпиталізували", - йдеться у повідомленні.

Також начальник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що тіла двох людей сьогодні, 27 липня, виявили на згарищі на місці зруйнованого Росією будинку у Степногірську.

"Вчора ворог ударив реактивними системами залпового вогню по прифронтовому селищу. Внаслідок влучання зруйнований приватний будинок, виникла пожежа. Загинули 74-річна жінка та 66-річний чоловік", - написав він.

Наслідки російських атак

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харківській області ціла родина переселенців загинула внаслідок авіаційного удару російських окупантів по селу Підлиман Ізюмського району.

Унаслідок удару було пошкоджено домоволодіння, на їх території спалахнули пожежі. Під завалами будинку було виявлено тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син. Вони були переселенцями з села Богуславка Ізюмського району.

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