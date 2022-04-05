Це дозволяло противнику коригувати ракетні удари.

У Одесі затримана жінка-блогер, яка фіксувала для ворога обстріли міста.

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, пославшись на інформацію СБУ.

Відзначається, що уродженка Одеської області, 1984 року народження, передавала російським Telegram-каналам для публікації відеозаписи моментів ворожих обстрілів. Це дозволяло противнику коригувати ракетні удари.

Також отримані докази того, що підозрювана закликала до порушення територіальної цілісності України. Ведуться слідчі дії.

Раніше повідомлялося, що мешканець Слов'янська поширював у Telegram-каналі інформацію про переміщення українських військових.

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