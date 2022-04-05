Знищено, зокрема, кілька ворожих танків, зазначили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

У Оперативно-тактичному угрупованні "Схід" повідомили про знищення в ході боїв 10 бойових машин піхоти, дев'яти бронетранспортерів та танків окупантів.

Знищено також до 80 супротивників, йдеться у повідомленні на сторінці ОТУ "Схід" у Facebook.

Зазначається, що українські військовослужбовці продовжують стримувати агресора в районі відповідальності Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Зокрема, 5 квітня російські фашистські війська здійснили одну атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки", - мовиться у дописі.

Так, у ході боїв українські військовослужбовці знищили: особового складу - до 80, танків - чотири (з них один захоплено), БТР - дев'ять, БМП - 10, міномет - один, БМ-21 - один, автотранспорт - 17, БПЛА - один та паливозаправники - два.

Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Спершу ворог обстрілював військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, бомбив Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Суми, Житомир та Маріуполь.

У Генштабі Збройних сил України повідомляли, що загальні бойові втрати особового складу супротивника станом на 5 квітня становлять близько 18,5 тис. осіб.

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