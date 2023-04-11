Росіяни бояться майбутнього наступу Збройних сил України.

Російські окупанти раніше мінували берегову лінію та територію біля Запорізької АЕС. Тепер вони взялися за інші ділянки біля Енергодара.

Мер Енергодара Дмитро Орлов в ефірі "5 каналу" пояснив, що ворог боїться контрнаступу Збройних сил України.

"Якщо до цього моменту заміновано було виключно берегову лінію та територію по периметру атомної станції, то зараз вони перейшли до мінування навколишніх сіл, лісосмуг, посадок. Вони бояться контрнаступу ЗСУ і намагаються себе убезпечити", - сказав він.

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За його словами, окупанти не тримають військової техніки в місті. Її переміщення фіксують у прилеглих селах та на атомній станції.

Ситуація в Енергодарі

Російські окупанти встановлюють додатковий паркан , щоб огородити під'їзди до ЗАЕС, фактично розширюючи закритий периметр навколо Запорізької атомної електростанції.

Нещодавно російські окупанти створили в місті Енергодар Запорізької області нову катівню для українців, які не згодні зі свавіллям та діями армії РФ на тимчасово окупованій території України.

За даними The Times, невелика група українських спецпризначенців намагалась відбити в окупантів Запорізьку АЕС. Військовим вдалось на невеликих човнах дістатися берега, але основні сили не змогли висадитися через потужний вогонь ворога.

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