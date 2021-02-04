Загалом з початку доби російсько-окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню.

На Донбасі поранено військовослужбовця Збройних сил України.

Читайте також"Примусили лити бруд на Україну": окупанти показали зниклого на Донбасі військовогоПро це Оперативне командування "Північ" повідомляє у Facebook.

"Сьогодні, 4 лютого, неподалік населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл наших позицій із мінометів калібру 82-мм та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення", - йдеться у повідомленні.

Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Як повідомляється у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС, загалом поточної доби окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська здійснили кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета поблизу Водяного, що на Приазов’ї. А в районі населеного пункту Павлопіль окупанти відкривали вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Також було виявлено факт інженерного обладнання позицій противника у бік підрозділів ООС в районі населеного пункту Кримське.

Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Автор: Віталій Саєнко